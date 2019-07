Rientro al lavoro dopo cure invalidanti

Voucher di 2.000 euro dalla Regione Cure oncologiche o patologie invalidanti obbligano spesso lavoratori e lavoratrici ad assenze prolungate dal lavoro. Al rientro potrebbe quindi essere utile recuperare conoscenze o acquisire nuove competenze anche per un cambiamento di mansione.

Per questo Regione Lombardia mette a disposizione la «Dote Ritorno al Lavoro», un voucher del valore di 2.000 euro per accedere a diversi servizi come colloquio specialistico, bilancio delle competenze, coaching, certificazione delle competenze acquisite in ambito informale, attivazione della rete di sostegno, formazione.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata sul sito www.bandi.servizirl.it scegliendo un operatore accreditato all’Albo regionale che fornirà un aiuto per selezionare i servizi più idonei alle singole esigenze. Il valore della dote sarà rimborsato da Regione Lombardia all’operatore che avrà erogato i servizi. La Dote Ritorno al Lavoro è assegnata in base all’ordine di arrivo della domanda e fino a esaurimento delle risorse.

Chi può richiedere la dote

La dote è rivolta a:

- persone residenti o domiciliate in Lombardia

- persone occupate in una sede operativa in Lombardia

- persone con invalidità civile pari o superiore al 70%

- persone rientrate al lavoro a seguito di cure oncologiche o invalidanti dopo un periodo di assenza per malattia di 6 mesi continuativi oppure 6 mesi anche non continuativi negli ultimi 12 mesi (almeno 125 giornate lavorative) ovvero almeno 75 giornate lavorative anche non continuative negli ultimi 6 mesi.

Per informazioni

Telefono: 800 318 318 tasto 1 (gratuito da rete fissa)

02 3232 3325 tasto 1 (a pagamento da cellulare)

Mail: ritorno-al-lavoro@regione.lombardia.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA