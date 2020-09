Ripartenza delle scuole di Bergamo

Oltre 1 milione per gli istituti di primo grado Per rispondere alle nuove esigenze di spazi e di organizzazione delle attività scolastiche in funzione delle norme anti Covid, il Comune di Bergamo ha provveduto nei mesi estivi ad una serie di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, che hanno richiesto un investimento complessivo di oltre 1 milione euro.

«Per affrontare la mole di lavoro necessaria alla ripartenza della scuola, è stato utile avere istituito una direzione specifica di edilizia scolastica e sportiva che, da giugno ad agosto, ha lavorato intensamente e con un grande spirito di squadra con l’Assessorato all’Istruzione – dichiara l’Assessore all’Istruzione Loredana Poli –. La scelta è stata fare tutto il possibile per soddisfare le diverse esigenze dei 9 Istituti Comprensivi, con 18 scuole dell’Infanzia, 21 primarie e 15 secondarie di primo grado, e dei 12 nidi comunali con due sezioni staccate».

«Siamo riusciti a evitare il ricorso a spazi in affitto, – continua l’Assessore Poli – garantendo quindi le attività scolastiche nei luoghi già in uso e la mensa senza lunch box ma servita in aula, il tutto escludendo aggravi di spesa per le famiglie. In più, offriamo quest’anno nuovi posti per i nidi che da 575 oggi ne contano altri 15 per il tempo pieno e 12 per il tempo parziale grazie ad una nuova convenzione con l’Asilo d’Infanzia di Colognola, e alla riconversione della Casetta del Parco del Galgario in una sezione part-time del Nido di Via Borgo Palazzo».

Alcuni dei lavori straordinari legati all’emergenza Covid, del costo complessivo di 752.000,000 euro, hanno riguardato tutti i 54 plessi, mentre altri hanno seguito le specifiche esigenze emerse durante i sopralluoghi dei tecnici.

I lavori comuni sono stati: la formazione di vialetti per uscite nei giardini; la verifica delle coperture e pulizia dei canali, dei pluviali, dei pozzetti piede pluviale e della rete fognaria; la revisione dei serramenti e la sostituzione vetrate rotte o danneggiate; lo smantellamento, riallestimento ad aula e la tinteggiatura di spazi quali laboratori di informatica, arte, musica.

Quelli diversi a seconda delle necessità delle diverse scuole sono stati i seguenti:

I.C. Da Rosciate - I.C. De Amicis

Primaria Alberico da Rosciate - Lavori di tinteggiatura interna di tutta la scuola e sistemazione opere elettriche

Primaria Ghisleri/ secondaria Galgario - Lavori di smantellamento aula informatica e trasformazione refettorio in aula

Primaria Savio - Lavori di sistemazione aule interne con abbattimento di muratura



I.C. I Mille - I.C. S.Lucia

Secondaria Savoia - Dismissione aula informatica e tinteggiatura

Primaria Cavezzali - Demolizione muratura con accorpamento di due aule

Primaria Scuri - Conversione aule attualmente ad uso refettorio e rifacimento servizi igienici

Primaria S.Lucia - Sistema di fissaggio apertura finestre e lavori esterni

IC Camozzi- Donadoni

ScuolaSecondaria Camozzi - Adeguamento dimensionale aule; Riparazione infiltrazioni diffuse dalla copertura palestra e ritinteggiatura

Palestra Scuola Angelini - Riparazione infiltrazioni diffuse dalla copertura palestra

Scuola Secondaria Donadoni - Rifacimento blocco servizi igienici piano terra e fognatura; riparazione infiltrazioni

Scuola Primaria Locatelli - Adeguamento dimensionale aule piano primo e funzionale al metodo «Scuola senza zaino»

IC Istituti Comprensivi Mazzi – Muzio

Scuola secondaria Lotto - Adeguamento dimensionale di tre aule al piano primo e un’aula a piano terra; Verifica infiltrazioni dalla copertura metallica

Scuola secondaria Muzio - Rifacimento di due blocchi servizi piano terra; Messa in sicurezza sopraluce aule pareti verso corridoio

Scuola Primaria Manzoni - Riparazioni infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura auditorium e aula di musica con ripristino dei locali interessati

Scuola dell’Infanzia Colognola - Tinteggiatura

Sempre in riferimento alle esigenze legate alla pandemia, il Comune di Bergamo ha fornito un supporto economico straordinario alle scuole di complessivi 465.399,00 euro, riguardanti:

- Attrezzature informatiche per lockdown 34.160,00 euro

- Gazebo per utilizzo giardini 18.794,00 euro

- Arredi scuole dell’infanzia, arredi e attrezzature per indirizzo montessoriano, divisori per creazione nuovi ambienti o aree di lavoro per gruppi, arredi scuola primaria, arredi e armadietti porta zaino scuola secondaria di primo grado 234.500,00 euro

- Facchinaggio e traslochi 30.000,00 euro (più costi di deposito o smaltimento materiali)

- Prodotti multimediali per la riorganizzazione degli ambienti di apprendimento, compresa installazione e adeguamenti elettrici 66.945,00 euro

- Pulizie di fine cantiere e sanificazioni 81.000,00 euro

A tutto questo, si aggiungono i lavori straordinari già previsti per alcune scuole della città e di competenza sia del Servizio di edilizia scolastica e sportiva, ma anche dell’Ufficio impianti, delle Opere del verde e di A2A.

