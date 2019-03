Riprese le ricerche di Nardi e Ballard Non si spegne la speranza per i 2 alpinisti

Da domenica 24 febbraio dispersi sul Nanga Parbat in Pakistan. L’ambasciatore d’Italia: riprese le ricerche.

Sono riprese nella mattinata di martedì 5 marzo le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard dispersi da più di una settimana sul Nanga Parbat. Il piano è quello di raggiungere il campo 3 ed esplorare i dintorni anche con l’aiuto di droni. Lo scrive su Twitter l’ambasciatore italiano in Pakistan Stefano Pontecorvo che ringrazia il team guidato dall’alpinista spagnolo Alex Txikon.

@AlexTxikon e la sua squadra sono al Camp 1 #NangaParbat dalle 1240. Predisposte attrezzature per far volare i droni da ricerca. ha effettuato una ulteriore perlustrazione, senza successo, per cercare tracce di @NardiDaniele eTom Ballard. Visibilità è buona. pic.twitter.com/cT8J38jbrp