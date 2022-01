Riscaldamento ko al Mascheroni, lezioni in dad per due giorni I lavori di manutenzione alla caldaia non saranno ultimati per il 10 gennaio e il Liceo scientifico Mascheroni di Bergamo attiva la didattica a distanza per due giornate.

A segnalarlo un avviso inviato dalla dirigente scolastica del liceo il 7 gennaio. «La scuola ha ricevuto comunicazione dal Servizio manutenzione della Provincia - vi si legge - che i lavori per l’impianto di riscaldamento non saranno ultimati in tempo a consentire la ripresa delle lezioni in presenza il 10 gennaio. Pertanto, data la situazione di emergenza dovuta all’impossibilità ad oggi di garantire la temperatura idonea delle aule, il 10 e 11 gennaio il servizio scolastico sarà erogato per tutte la classi in modalità a distanza». Sospese anche tutte le riunioni e le attività programmate per quei due gioni nell’istituto.

