Rischia di annegare, si tuffano in tre

Bagnino salva la donna e i soccorritori Una turista bergamasca di 50 anni ha rischiato il 14 agosto di annegare a una trentina di metri dalla battigia, nei pressi del lido Sirenella a Fossacesia, in provincia di Chieti.

Lo scrive l’edizione digitale de Il Centro, on line su www.ilcentro.it: a salvare la donna un bagnino che ha soccorso anche altre tre persone che si erano tuffate prima di lui per trarre in salvo la 50enne. I tre hanno avuto difficoltà una volta in acqua, e il bagnino ha portato in salvo tutti e quattro.

«Il bagnino, dalla sua postazione, stava vigilando sui bagnanti quando si è accorto che la signora non riusciva più a ritornare alla riva, e la corrente la stava spingendo tra gli scogli. Così è intervento, riuscendo a trarre in salvo la donna e poi anche tutti gli altri intervenuti per tentare di prestare soccorso. Grande lo spavento, ma non è stato necessario neanche chiamare il 118. Vorrei ricordare che la prudenza non è mai troppa: con il mare non si scherza» ha detto a ilcentro.it il titolare del lido abruzzese Sirenella di Rossano Campagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA