Roberto Spagnolo e la nuova curva Nord

«Un grande lavoro a tempo di record» «Tutto a posto, è appena arrivato anche l’ok della Commissione infrastrutture della Lega». Roberto Spagnolo, responsabile unico di Stadio Atalanta, vede il traguardo ad un passo.

Una corsa iniziata «il 6 maggio con la prima pinzata» e che terminerà domenica con Atalanta-Lecce e il debutto della nuova curva Nord. In un’intervista a L’Eco di Bergamo sul quotidiano in edicola il 5 ottobre, Spagnolo ammette: «Sinceramente ho pensato che non ce l’avremmo fatta con i tempo, abbiamo rischiato».

Il prossimo step? «La Tribuna Ubi: ci ragioneremo, anche sulla questione della copertura. Qualsiasi modifica rispetto alla prima ipotesi deve andare in variante, quindi dobbiamo considerare i tempi tecnici se vogliamo partire con la fine di questo campionato».Quindi a maggio 2020 e poi tocca alla Sud: «All’inizio dell’estate 2021, e lì serviranno almeno 10 mesi. La stagione 2021-22 si dovrà giocare con tre settori aperti e senza la curva Sud». Quindi lo stadio sarà finito non prima della metà del 2022. Con una particolare soddisfazione da parte di Spagnolo: «Lo stadio mi piace, ma soprattutto sono orgoglioso perchè non ci sono stati infortuni: zero infortuni in cinque mesi».

