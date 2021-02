Facchinetti in ospedale legge un messaggio che viene diffuso nelle corsie (Foto by Simona Befani)

Roby Facchinetti al Papa Giovanni

In corsia le note di «Rinascerò, Rinascerai» Al Papa Giovanni si ricorda il 22 febbraio del 2020, l’inizio dell’emergenza con la prima convocazione dell’Unità di crisi. Roby Facchinetti in ospedale con la sua canzone simbolo.

Un ricordo simbolico con un adesivo stampato sulle divise degli operatori con la frase «C’eravamo. Ci siamo. Ci saremo», con il supporto dell’associazione «Aiutiamo insieme Aps Uniti per salute e ambiente». Alle 12 è stata anche trasmessa in Hospital Street, reparti e sale d’attesa, la canzone «Rinascerò, Rinascerai» di Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio.

Roby Facchinetti al Papa Giovanni insieme a Maria Beatrice Stasi

(Foto by Simona Befani)

Il cantante bergamasco si è presentato in ospedale e ha letto un messaggio di ricordo. «Un anno fa iniziava una lotta contro un nemico invisibile - ha detto -. Ora siamo ancora in prima linea. Una pandemia senza precedenti quella che è partita il 22 febbraio 2020, ma questa emergenza ha fatto emergere una squadra di professionisti unici, di grande forza e sacrificio». La musica di «Rinascerò, Rinascerai» è stata diffusa in ospedale, simbolo della lotta contro il Covid e del coraggio a mezzogiorno in punto, a un anno di distanza dall’attivazione della prima Unità di crisi per l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Roby Facchinetti al Papa Giovanni in un messaggio diffuso nei repartiFoto Simona Befani

© RIPRODUZIONE RISERVATA