Rogo di auto in largo Rontgen: a Bergamo alte fiamme e tre vetture distrutte - Foto

Rogo di auto nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 novembre a Bergamo: i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti con i loro mezzi e un’autobotte per spegnere un incendio di autovetture in largo Rontgen, a Bergamo. Le alte fiamme sono divampate intorno alle 2.20 e a bruciare sono state tre autovetture posteggiate sulla strada. Fortunatamente non si segnalano feriti, le vetture sono andate completamente distrutte.

I pompieri, una volta spente le fiamme, hanno messo in sicurezza la zona e hanno bonificato l’area compromessa.

