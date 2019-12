Folla per i funerali di Veronica Cadei (Foto by San Marco)

Rose sul feretro e l’abbraccio dei giovani

Folla ai funerali della 19enne Veronica Una folla commossa e tantissimi giovani al funerale di Veronica Cadei, deceduta martedì 3 dicembre a 19 anni per un’infezione sistemica fulminante provocata dal meningococco C.

Nel primo pomeriggio di lunedì 9 dicembre il corteo funebre è partito, intorno alle 14,30, dalla casa della ragazza, in via Maroncelli 4, per la chiesa parrocchiale di Villongo Sant’Alessandro dove si celebra il funerale. Tantissimi i giovani che si sono stretti attorno alla famiglia, addolorata per quanto capitato alla giovane studentessa bergamasca.

Folla a Villongo per Veronica

L’arrivo del feretro: rose rosa per Veronica

Al termine della celebrazione la salma proseguirà per il tempo crematorio di Bergamo.

