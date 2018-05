Rossi lancia il presidio pro Mattarella

«Costituzione e bandiera in mano» Il presidente della Provincia di Bergamo Matteo Rossi lancia un presidio a sostegno del capo dello Stato Sergio Mattarella.

Martedì 29 maggio alle 18, di fronte alla prefettura, si terrà un presidio in sostegno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’iniziativa è stata lanciata dal presidente della Provincia Matteo Rossi, esponente del Partito democratico. Il presidente della Repubblica ha subito molti attacchi dopo aver posto il veto su Paolo Savona, economista euroscettico, indicato come ministro dell’Economia nel governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega Nord. Il leader dei grillini Luigi di Maio ha chiesto l’impeachment per Mattarella. «Domani, martedì 29 maggio ore 18 – scrive Rossi su Facebook -, ci ritroviamo davanti alla Prefettura in via Tasso. In mano la Costituzione e la bandiera italiana».

