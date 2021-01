Ruba abiti nel centro commerciale

Orio al Serio, 22enne finisce in carcere Il giovane aveva cercato di sottrarre a un negozio capi di abbigliamento per un valore di circa 300 euro.

I militari della Compagnia di Bergamo hanno effettuato tra il 30 e il 31 dicembre una serie di controlli del territorio identificando circa 50 persone, 10 delle qualicon precedenti specifici per furto o spaccio di stupefacenti.

Un 22enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Seriate dopo aver tentato di rubare abbigliamento per un valore di oltre 300 euro all’interno di un negozio sportivo del centro commerciale Oriocenter. Il giovane, scoperto dai commessi del negozio, ha tentato la fuga spintonandoli e spruzzando dello spray al peperoncino. Il giovane è stato definitivamente bloccato dai carabinieri e arrestato con l’accusa di rapina. Ora è in carcere a Bergamo.

A Bergamo, i carabinieri della Stazione capoluogo, hanno arrestato un giovane di 32 anni, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali per reati legati allo spaccio di droga. L’uomo è stato riportato in carcere dai domiciliari per aver violato in diverse occasioni le restrizioni imposte.

