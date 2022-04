Rubano un’auto e poi tentano spaccata in un bar di Albino: due ladri finiscono in manette

È bastato poco per capire che la presenza dei due albanesi non fosse casuale e infatti dopo il controllo delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona è emerso che i due i due uomini, poco prima di essere fermati, avevano spaccato le vetrate di un bar di Albino, si erano introdotti all’interno del locale per legare una corda dall’auto al cambiamonete e sradicarlo. L’operazione non è riuscita perché l’apparecchio era ben fissato a terra.