Ryanair, nuovi voli per l’Inghilterra

Da aprile 2019 rotta per Londra Southend La compagnia aerea low-cost le attiverà da Orio al Serio e da Venezia.

Ryanair ha annunciato oggi due nuove rotte da Milano Bergamo e da Venezia per Londra Southend, entrambe con una frequenza di quattro voli a settimana e operative da aprile 2019. Lo ha annunciato la compagnia irlandese con un comunicato: «Ryanair è lieta di annunciare due nuove rotte da Milano Bergamo e da Venezia per Londra Southend operative da aprile 2019 con una frequenza di quattro voli settimanali, come parte della nostra programmazione estate 2019. Oltre a Londra Stansted, i clienti possono ora volare da Milano Bergamo e da Venezia verso Londra Southend. I clienti possono ora prenotare numerose rotte per l’estate 2019 fino a ottobre 2019, mentre la programmazione completa dell’estate 2019 sarà disponibile dall’autunno.

Per festeggiare, stiamo mettendo in vendita posti a partire da €24,99 per viaggiare ad aprile e prenotabili fino alla mezzanotte di venerdì (15 giugno).

