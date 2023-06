Sabato 10 giugno c’è la «Uni Run Bg»: otto chilometri fra le bellezze di Città Alta

LA QUARTA EDIZIONE. La corsa/camminata targata Università-Cus per studenti e personale è aperta a parenti e amici: l’anno scorso furono 750. Ecco come partecipare.

Studenti, personale d’ateneo e cittadini sono attesi ai blocchi di partenza della 4ª edizione dell’Uni Run Bg. Appuntamento sabato, 10 giugno, lungo un percorso di circa 8 km su strada e pista ciclopedonale, tra gli scorci suggestivi di Bergamo Alta, dalla Boccola a San Vigilio, con partenza alle 17 e arrivo alle 18,30 alla sede di Sant’Agostino, dove sarà allestito un ristoro finale e si terrà una premiazione simbolica dei partecipanti. La camminata/corsa non competitiva, organizzata dall’Università e dal Cus Bergamo, è aperta a studenti, personale accademico e rispettivi parenti e amici (limite d’età 30 anni non compiuti).

Il rettore Sergio Cavalieri: «Un’iniziativa come questa, all’insegna della condivisione, rientra a pieno titolo nella logica dell’Open Campus» «Un’iniziativa come questa, all’insegna della condivisione, rientra a pieno titolo nella logica dell’Open Campus, attento a salute, socialità e cultura di studenti e personale, ma anche nella Terza missione, che si manifesta con la vicinanza al territorio», ha spiegato il rettore dell’Università di Bergamo, Sergio Cavalieri. «La promozione del benessere della comunità accademica è una delle nostre linee guida - ha spiegato Francesco Lo Monaco, delegato del rettore alle attività sportive e relazioni con il Cus -. La manifestazione è ormai un appuntamento da non perdere per tutta la città e gli oltre 750 iscritti della scorsa edizione ne sono la prova».

«Occasione preziosa per aprirsi alla città»

Claudio Bertoletti, presidente del Cus dell’Unibg, ha ricordato che «l’iniziativa è un’occasione preziosa per aprirsi a Bergamo e colorarla con la marea di studenti, docenti e personale d’ateneo. Nel campus Dalmine siamo in prima linea per promuovere lo sport nell’ateneo. E a Bergamo, quando ci insedieremo presto nel polo di via Statuto e nel tennis di Loreto, vogliamo fare altrettanto». L’Uni Run Bg è sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativo di Milano: «Con questi eventi aggregativi contribuiamo allo sviluppo del territorio», ha detto Francesco Percassi, consigliere d’amministrazione di Bcc.

Da sinistra Francesco Percassi, Sergio Cavalieri e Francesco Lo Monaco

(Foto di Bedolis)

Mille posti: come partecipare