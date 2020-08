Salgono i positivi al Covid in Italia

Ecco le Regioni con i maggiori contagi Salgono nuovamente i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 463 nuovi casi, a fronte dei 347 di sabato, che fanno salire il totale a 250.566.

Il numero totale di attualmente positivi è di 13.263, con un incremento di 310 assistiti rispetto all’8 agosto. Tra gli attualmente positivi, sono 45 (+2) in cura presso le terapie intensive. 763 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 8 pazienti rispetto all’8 agosto. 12.455 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente i nuovi deceduti sono 2 e portano il totale a 35.205. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 202.098, con un incremento di 151 persone rispetto all’8 agosto. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a 37.637 (ieri 53.298), per un totale di 7.249.844.

Tra tutte le regioni, solo in Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata non si sono registrati nuovi casi. I maggiori aumenti di contagi nelle ultime 24 ore si sono verificati in Lombardia (71), Emilia Romagna (69), Toscana (61), Veneto (58), Piemonte (38) e Lazio (38). Le persone guarite sono 202.098 (+151).

