Salute, famiglia e sostegno alle imprese

Bozza del dl Rilancio, le misure

È di 258 articoli il maxi decreto Rilancio in una bozza. Le misure vanno da salute e sicurezza, al sostegno alle imprese e all’economia, alla tutela del risparmio e del settore creditizio. «Credo che il decreto arriverà nella giornata di oggi (domenica, ndr), oggi (lunedì, ndr) in pre-consiglio», ha detto il ministro D’Incà.

Tra le misure per le famiglie che non beneficiano di altri sussidi arriva il Rem, il reddito di emergenza, tra i 400 e gli 800 euro ciascuna in base al nucleo; una tax credit vacanze, fino a 500 euro; un credito d’imposta dell’80%, per un massimo di 80 mila euro, per le spese di investimento necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche.

Risorse per permettere all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite dall’emergenza Covid-19. È previsto nella bozza, ancora in lavorazione, del dl Rilancio. La misura prevede lo stanziamento di 600 milioni e riguarda i medi di aprile, maggio e giugno 2020

In arrivo inoltre 150 milioni per potenziare i centri estivi e contrastare la povertà educativa. L’obiettivo è creare nuove collaborazioni con istituti privati, i centri estivi diurni, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini tra i 3 e i 14 anni. Il 10% dei fondi andrà al finanziamento di progetti mirati per contrastare la povertà educativa nel periodo dell’emergenza.

Sempre nella bozza del Dl Rilancio sono previsti aiuti sotto forma di sovvenzioni concessi dagli Enti locali per il pagamento dei salari dei dipendenti delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) per evitare i licenziamenti durante la pandemia. La norma, che richiama il ricorso al Quadro temporaneo Ue sugli aiuti di Stato, prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti. La sovvenzione viene concessa per non più di 12 mesi dalla domanda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA