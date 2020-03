San Raffaele, operativo il nuovo reparto

Realizzato con la raccolta Fedez-Ferragni A nove giorni di distanza dalla prima, apre domani la seconda nuova struttura di terapia intensiva da 10 posti, realizzata dall’ospedale San Raffaele di Milano nella tensostruttura del centro sportivo dell’Università Vita-Salute, grazie ai fondi raccolti dalla campagna lanciata da Fedez e Chiara Ferragni, che ha consentito di coprire i costi.

Complessivamente si è speso 4,7 milioni per la prima terapia intensiva con 14 posti letto e 3 milioni di euro per la seconda, con 10 posti letto. Grazie a queste aggiunte e agli altri posti letto ricavati, il San Raffaele è arrivato ad un totale di 60 posti letto di terapia intensiva. Le due nuove terapie strutture sono dotate di Tac, archi radiologici, e della tecnologia Ecmo, nota anche come la macchina cuore-polmone, che supporta le funzioni vitali del paziente mediante la circolazione extracorporea, consentendo di mettere e riposo cuore e polmoni.

«Un ringraziamento doveroso va a tutti i nostri donatori, che con la loro generosità hanno contribuito a dare una possibilità di guarigione in più ai molti pazienti in gravi condizioni, e a tutti coloro che lavorando giorno e notte hanno consentito l’apertura delle due terapie intensive in tempi record», commenta Elena Bottinelli, amministratore delegato del San Raffaele.

Ad oggi negli ospedali del Gruppo San Donato, distribuiti tra Milano, Brescia, Bergamo, Pavia, Monza, Como e Bologna, i posti letto, messi a disposizione del servizio sanitario regionale, sono 2026 nei reparti per pazienti positivi e 170 quelli nelle terapie intensive.

