Santa Caterina, anniversario dell’Apparizione

La Messa di martedì in diretta sul nostro sito

Prosegue l’afflusso di fedeli nel santuario dell’Addolorata in Borgo Santa Caterina per le varie celebrazioni per il 418° anniversario dell’Apparizione, che culmineranno martedì 18 agosto con il vescovo Francesco Beschi, che presiederà la Messa solenne nel pomeriggio e la sera anche il Rosario di affidamento della città all’Addolorata del Borgo. La Messa in diretta anche sul nostro sito.