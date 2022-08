Bergamo celebra Sant’Alessandro, il Vescovo: «Nutrire una mentalità di pace»

«La pace coinvolge cuore, mani e spirito. Per difendere la pace occorre esercitarsi alla pace, nutrendo una mentalità di pace». Venerdì 26 agosto, festa di Sant’Alessandro, il Vescovo Francesco Beschi ha presieduto la solenne Concelebrazione eucaristica nella Cattedrale di Città Alta 10,30, che ha dato anche il via al nuovo anno pastorale. Oltre al clero diocesano, hanno concelebrato alcuni vescovi di origine bergamasca e il Patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. Presenti anche le autorità civili, politiche e militari locali, tra le quali il sindaco Giorgio Gori, il prefetto Enrico Ricci e il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi. La Messa è stata trasmessa in diretta su Bergamo Tv e sul nostro sito.

La pace al centro

L’omelia del Vescovo è stata interamente dedicata al tema della pace, virtù scelta per la festa patronale 2022. «La pace – ha spiegato monsignor Beschi in un passaggio del suo intervento – è esito di una speranza non consegnata alla fatalità. I decenni di pace ci hanno posto nella condizione di ritenere che la pace sia una condizione naturale e scontata. Deve invece essere una scelta permanente». Le parole della «Pacem in Terris» di Papa Giovanni XXIII, ha evidenziato monsignor Beschi, con «i quattro pilastri della pace: verità, giustizia, amore e libertà» hanno suggerito «lo spirito con cui avvicinarsi all’appuntamento elettorale». «La pace coinvolge cuore, mani e spirito – ha detto ancora il Vescovo –. Per difendere la pace occorre esercitarsi alla pace nutrendo una mentalità di pace».

Gli appuntamenti del pomeriggio