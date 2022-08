Mostre, folclore e bancarelle in centro: tutte le iniziative per Sant’Alessandro

Bergamo celebra Sant’Alessandro con un ricco calendario di iniziative. «Costruire la pace» è il tema scelto quest’anno per celebrare la festa del patrono, il 26 agosto. Cuore del programma, accanto alle celebrazioni religiose, è la lettura scenica del romanzo di Hemingway «Addio alle armi», a cura dell’assessorato alla Cultura e prodotto dal Centro Teatrale Bresciano, che si terrà sabato 27 agosto alle 21 nella Cattedrale di Sant’Alessandro. Diretta da Paolo Bignamini e interpretata da Alessandro Bandini, Mario Cei e Leda Kreider, con musiche dal vivo eseguite da La Scapigliatura, l’allestimento rilegge il testo dello scrittore americano alla luce del bruciante bisogno di pace che ci interroga. A seguire, sotto i portici del Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia, degustazione della torta di Sant’Alessandro e del vino Valcalepio offerti dal Comune di Bergamo e dal Consorzio Tutela Valcalepio in collaborazione con l’Associazione Paolo Belli Onlus.