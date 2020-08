Sant’Alessandro, Messa in cattedrale

Le celebrazioni in diretta sul nostro sito

La solenne celebrazione sarà presieduta dal vescovo Francesco Beschi mercoledì mattina in cattedrale.

Nel giorno della festa patronale, il 26 agosto, il vescovo presiederà la celebrazione solenne in cattedrale alle 10.30: sarà in diretta anche sul nostro sito e su Bergamo Tv. Alle 17 la recita dei Vespri e alle 18.30 monsignor Beschi presiederà la Messa nella basilica di Sant’Alessandro in Colonna.

La giornata del 26 agosto sarà anche dedicata alla Fiera che quest’anno si trasforma in «Sant’Alessandro in centro», sul Piazzale degli Alpini, totalmente all’aperto, con attività didattiche, dimostrazioni e degustazioni guidate e con i prodotti enogastronomici del territorio. Si aprirà quindi, nel programma di eventi della città, lo spazio artistico dedicato alla musica e al teatro che ogni anno accompagnano la festa del patrono. Mercoledì sera alle 21.30 al Lazzaretto il concerto del pianista Andrea Bacchetti che prevede nel programma musiche di Johann Sebastian Bach e di Franz Schubert. La proposta teatrale, nelle serate di venerdì 28 e sabato 29 agosto, vede sul palco l’attore Giacomo Poretti con il suo lavoro teatrale «Chiedimi se sono di turno» per la regia di Andrea Chiodi. Un monologo che viene presentato a Bergamo in anteprima nella sua versione aggiornata come omaggio alla città dopo i mesi di sofferenza vissuti. Parole che scorrono attraversando le corsie di un ospedale, fra la fragilità e il bisogno di cura e di vicinanza. Nella sua parte inedita il lavoro di Poretti inserisce la riflessione sul reparto di geriatria e sulla nuova, misteriosa e terribile malattia, il Covid-19. I biglietti del concerto e degli spettacoli sono in vendita on line sul sito www.vivaticket.com.

