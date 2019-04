Scatta la corsa per diventare navigator

Reddito di cittadinanza, cercasi tutor Scatta la corsa per diventare navigator, i «tutor» che dovranno aiutare a trovare un lavoro a chi usufruisce del reddito di cittadinanza. Al via le candidature.

Scatta la corsa alla selezione per ottenere uno dei 3.000 posti da navigator. Anpal servizi (l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) ha pubblicato sul sito il bando per la selezione di coloro che dovranno fare assistenza tecnica ai centri per l’impiego per guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro . I candidati al posto per il quale sono previsti 30.938 euro lordi l’anno (compresi 300 euro al mese di rimborso spese) dovranno presentare la domanda on line entro le 12 dell’8 maggio. L’incarico di collaborazione avrà durata fino al 30 aprile 2021.

