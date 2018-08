Schianto a Bergamo: muore 42enne

L’investitore scappa, poi si costituisce

Un uomo di 42 anni è morto nella notte tra venerdì e sabato dopo essere stato investito in via Correnti, tra Bergamo e Torre Boldone, mentre era in sella al suo scooter. L’investitore è fuggito e si è costituito un paio d’ore dopo.