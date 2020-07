Schianto ai Propilei di Bergamo

Traffico in tilt, due feriti - Foto Scontro tra una moto e una macchina all’incrocio dei Propilei. Traffico fermo per i soccorsi, due i feriti fortunatamente non gravi.

Incidente in Porta Nuova nella mattinata di venerdì 3 luglio, poco dopo le 8. Una moto e un’auto si sono scontrati proprio all’altezza dei Propilei: la moto proveniva da Città Alta e stava andando verso la stazione, la Cinquecento era diretta da viale Papa Giovanni in via Tiraboschi. Ancora non chiara la dinamica dell’incidente, saranno visionati i video della videosorveglianza della zona.

Ferite le due persone sulla moto, in particolare la passeggera. Si tratta di due milanesi: un uomo di 49 e una donna di 44 anni. La donna ha riportato una frattura alla gamba ed è stata trasferita in ospedale. Lo schianto ha causato disagi al traffico: l’incrocio ha subìto delle limitazioni al transito per permettere i soccorsi e i rilievi. Sul posto, oltre alla Polizia locale, due ambulanze e un’automedica.

