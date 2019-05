Schianto in A4: dieci chilometri di code

L’incidente a Capriate: soccorsi in azione Scontro tra due auto tra Dalmine e Capriate: lunghe code in direzione Milano. Ferito un giovane di 28 anni.

Lunghe code stamattina per un incidente tra due auto sull’autostrada A4 tra Dalmine e Capriate. Lo segnala Autostrade per l’Italia che consiglia «a chi viaggia sulla’A4 di uscire a Bergamo o rientrare a Cavenago dopo aver percorso la viabilità ordinaria». L’incidente è avvenuto nella prima mattina di giovedì 30 maggio in pieno orario di punta causando code da Dalmine a Capriate fino a dieci chilometri. Un giovane di 28 anni è rimasto ferito nello scontro tra due auto: i soccorsi sono ancora in azione ed è difficile al momento stabilire la dinamica del sinistro.

