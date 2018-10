Schianto in moto: muore un 37enne L’incidente nella notte in via Pitentino

Schianto in moto: muore un 37enne

Terribile schianto nella notte di martedì 9 ottobre in via Pitentino in città: un uomo di 37 anni ha perso la vita in un incidente con la sua moto. Un altro uomo di 40 anni sarebbe invece ricoverato in condizioni critiche al Papa Giovanni. Lo schianto tra i due è avvenuto intorno alle 23.50. Ancora fa chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

