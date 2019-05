Schianto in via Autostrada con un tir

Due feriti, traffico paralizzato Incidente in via Autostrada e traffico in tilt nell’ora di punta del rientro a casa. Alle 17.35 un mezzo pesante è rimasto coinvolto in uno schianto e due sono i feriti, fortunatamente in condizioni lievi.

L’incidente alle 17.30 di mercoledì con un mezzo pesante coinvolto. Nello schianto, in una delle strade già più trafficate della città, coinvolte due persone: un giovane di 27 anni e una donna di 44. Le loro condizioni non paiono gravi. Il traffico è bloccato, con pesanti rallentamenti. Sul posto le forze dell’odine e i medici del 118. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, un’auto e un camion si sono urtati e una vettura è finita contro il muro nella zona dell’uscita del casello di Bergamo dell’autostrada, un tratto noto per il forte traffico e la difficile viabilità.

