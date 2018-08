Schianto tra auto e moto nella notte

42enne muore al rondò delle Valli Incidente mortale al rondò delle Valli, sulla circonvallazione di Bergamo, dove ha perso la vita un 42enne.

AGGIORNAMENTO - L’incidente è avvenuto all’altezza del distributore che porta in Valle Seriana. Un 42enne in sella a uno scooter è stato investito da un’auto mentre si stava immettendo sulla strada. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 2 nella notte tra venerdì e sabato. Dalle prime informazioni si tratta di uno schianto tra un’auto e una moto. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza per cercare di soccorrere l’uomo, per cui però non c’è stato nulla da fare.

Seguono aggiornamenti

