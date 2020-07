Sciame di api in via Tiraboschi

In azione un apicoltore - Foto Le immagini sono incredibili per la quantità di api che si sono radunate in pieno centro a Bergamo, in via Tiraboschi. Sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia locale e un apicoltore.

La segnalazione è arrivata da alcuni passanti nella mattinata di venerdì 3 luglio e immediato è stato l’intervento prima dei Vigili del fuoco e poi della Polizia locale. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno messo in sicurezza la zona, e subito è stato allertato un apicoltore. Proprio lui ha lo scopo di individuare e catturare l’ape regina. Lo sciame infatti segue l’ape regina ed è necessario individuare lei e catturarla per spostare tutte le api che si sono radunate nei pressi di una bicicletta parcheggiata sul marciapiede di via Tiraboschi, poco distante dai Propilei di Bergamo.

