Scienze della Formazione in Università

Al test in 535, ma i posti sono 180 Venerdì 13 settembre al campus di via dei Caniana si sono presentati in 535 (ma i posti disponibili sono 180) per sostenere il test che dà accesso al corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, cinque anni di studio per diventare insegnanti delle scuole elementari.

Un’ora e cinquanta minuti per rispondere a ottanta quesiti che spaziavano dalla linguistica alla logica, dalla matematica alla letteratura, dalla geografia alla storia. Venerdì al campus di via dei Caniana si sono presentati in 535 (ma i posti disponibili sono 180) per sostenere il test che dà accesso al corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, cinque anni di studio per diventare insegnanti delle scuole elementari. A sostenere il test sono state 505 donne (solo 30 i colleghi uomini): 294 da Bergamo e provincia, 216 da altre province lombarde, 23 da fuori regione, 2 addirittura dall’estero. Gli esiti del test saranno pubblicati sul sito web dell’Università di Bergamo tra lunedì e martedì prossimi.

Di gran lunga superiori ai posti disponibili anche i partecipanti al test di Scienze psicologiche che si è tenuto i primi giorni di settembre. Poco meno di mille i partecipanti a fronte di 300 posti. Anche in questo caso numeri in aumento nel corso degli anni. Una costante per l’Università di Bergamo che si appresta a raggiungere i 24 mila iscritti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA