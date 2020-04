Scontri Atalanta-Fiorentina di un anno fa

Denunciati altri cinque ultras viola Rilevati illeciti pensali per gli scontri prima e dopo il match al Gewiss Stadium del 25 aprile 2019.

Violenza, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e lancio di materiale pericoloso, sono queste le accuse per cui sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria cinque tifosi della Fiorentina che si sono resi protagonisti di scontri con le Forze dell’Ordine prima e dopo la gara Atalanta-Fiorentina del 25 aprile 2019 che si è giocata al Gewiss Stadium, ritorno della semifinale della Coppa Italia.

Un anno fa i tifosi viola si erano resi protagonisti di reiterati scontri con la Polizia di Stato che avevano portato al ferimento di 25 agenti. L’identificazione è avvenuta attraverso lo studi e l’estrapolazione di immagini dalle fotografie e dai video realizzati durante i tafferugli.

I 5 si aggiungono agli altri 20 già in precedenza deferiti per gli stessi reati e che erano già stati identificati. Per loro è stata avviata la procedura per il Daspo, cioè il divieto di partecipazione agli eventi sportivi. Per tre di loro che sono risultati già destinatari di Daspo, la pena non potrà essere inferiore ai 6 anni con l’obbligo di firma durante lo svolgimento degli incontri di calcio.

