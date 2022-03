Scontri tra ultras, la questura chiude per una settimana il Pub Sant’Orsola

La questura ha chiuso per una settimana il Pub Sant’Orsola in centro a Bergamo, dopo che mercoledì sera (9 marzo) una ventina di ultras atalantini appena usciti dal locale ha aggredito un gruppetto di tifosi tedeschi giunti in città per assistere alla partita del Bayer. Il provvedimento è scattato dalla mezzanotte di giovedì 10 marzo ed è valido fino alla mezzanotte del 17 marzo. Il titolare del locale dichiara: «Noi non c’entriamo con quanto è successo, anzi io stesso ho avvisato la Polizia mercoledì sera. Spero che questo fraintendimento venga chiarito».