Scontro all’alba in autostrada A4

Auto si ribalta, due feriti e code - Foto L’incidente alle 5 di lunedì 25 febbraio proprio sotto l’autogrill Brembo in direzione Milano. L’incidente ha avuto gravi ripercussioni sul traffico fino alle 9.

Una carambola che ha coinvolto due auto, una delle quali si è ribaltata. L’incidente è avvenuto alle 5 di lunedì 25 febbraio sull’autostrada A4 all’altezza dell’autogrill Brembo in direzione Milano.

In un primo momento sembrava che le conseguenze fossero gravi, tanto che le ambulanze sono accorse in codice rosso. Arrivati sul posto, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, i sanitari hanno constatato che i due feriti non erano gravi. Si tratta di un 47enne e un 54enne che sono stati comunque trasportati in ospedale a Zingonia per accertamenti e per essere medicati.

Pesanti le ripercussioni sul traffico con code e rallentamenti in direzione Milano almeno fino alle 9, quando la situazione è tornata alla normalità.

