Scontro d’auto in Baviera

Muore medico di Bergamo Alessandro Peterruti era diretto a un corso a Monaco con due colleghi della Castelli. Deceduto anche un praticante.

Erano partiti all’alba di mercoledì 19 dicembre da Bergamo per raggiungere Monaco di Baviera e seguire una sessione specialistica di ortopedia organizzata proprio per loro da uno specialista tedesco di fama mondiale. Invece, appena lasciata l’Austria, la Bmw X3 sulla quale viaggiavano è stata letteralmente travolta da altre due vetture, in una carambola che è costata la vita a due di loro. Le vittime dello schianto avvenuto a Krün, in alta Baviera, sono due ortopedici: un medico di origine casertano, Alessandro Petteruti, 38 anni, che dallo scorso maggio lavorava nella nuova équipe di Ortopedia della Humanitas Castelli, in città, ed era specializzato in traumi alle spalle e alle anche, e uno specializzando all’Università di Napoli, Luca Di Donato, di 27 anni. Giunto proprio martedì a Orio, avrebbe dovuto seguire la sessione in Germania e poi iniziare l’attività di specializzazione alla Castelli.

