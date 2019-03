Jaguar contro un’autocisterna

Lecco, muore bergamasco di 83 anni L’incidente è accaduto nella mattinata di sabato 16 marzo a Calco, in provincia di Lecco. Nello scontro sono stati coinvolti anche tre bimbi.

Un impatto impressionante. Uno scontro frontale fra un’auto e un tir è finito in tragedia a Calco, in provincia di Lecco, lungo l’ex strada statale 342, all’altezza di un curvone, in direzione Airuno. A morire l’uomo che era al volante di una Jaguar, Giovanni Rindone, 83 anni, residente a Bergamo.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre persone: feriti tre bimbi di 2, 4 e 9 anni. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore. Sul posto sono subito arrivate due ambulanze e un’automedica, che hanno provveduto a soccorrere i feriti e a trasportarli all’ospedale di Merate e uno in quello di Ponte San Pietro.

Secondo le prime informazioni, pare che la Jaguar sia stata urtata da un’altra auto e abbia sbandato, andando a finire contro il mezzo pesante. Ma la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori.

