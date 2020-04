Scoperto a Bari carico di 21 kg di droga

Il camion era diretto anche a Bergamo La Guardia di Finanza di Bari ha intercettato un ingente carico di sostanze stupefacenti. Il camion era diretto anche a Bergamo.

In particolare i finanzieri hanno controllato un autocarro nei pressi dello stadio della Vittoria. L’autista, un albanese di 47 anni, sbarcato poco prima proveniente da Durazzo, dopo aver dichiarato i motivi del viaggio, ovvero la consegna di un carico di confezioni di abbigliamento nelle province di Piacenza e Bergamo corredata dalla prescritta autocertificazione, ha manifestato evidenti segni di agitazione alla vista dei cani antidroga.

Il controllo ha fatto immediatamente insorgere nei finanzieri dubbi in ordine al trasporto. Scoperto un doppiofondo artificiale, opportunamente occultato sotto la leva del cambio, accessibile mediante l’attivazione di un sofisticato congegno elettronico di apertura. Sono stati trovati 19 panetti contenenti 12,100 kg di cocaina e 8,800 kg di eroina.

Il camionista è stato arrestato. Sono in corso indagini per individuare i canali di approvvigionamento dello stupefacente e quelli di smistamento in Italia.

