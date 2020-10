Screening gratuito Covid-19/Epatite C

In piazza Matteotti a Bergamo il 17 ottobre Arriva a Bergamo lo screening congiunto gratuito Covid-19/Epatite C che sarà effettuato in piazza Matteotti nella giornata di sabato 17 ottobre, con prenotazioni tra le 09:30 e le 12.30.

L’iniziativa sarà presentata nella conferenza stampa che si terrà alle ore 12 di venerdì 16 ottobre nella Sala Mariagrazia Cutuli del Comune di Bergamo. Interverranno il sindaco Giorgio Gori, la deputata Elena Carnevali della commissione Affari sociali della Camera, insieme con i responsabili istituzionali locali, i referenti di Aisf, Simit e EpaC Onlus. L’incontro sarà moderato da Fulvio Giuliani di Rtl.

Il test sierologico congiunto e gratuito abbina due patologie importanti e di estrema attualità. La pandemia da coronavirus ha rallentato fino al 90% gli screening del virus HCV dell’epatite C: grazie all’esame diagnostico abbinato sui due virus saranno raccolti i primi dati di riferimento per individuare ulteriori sacche di sommerso del virus HCV in Italia.

Il roadshow, organizzato dalla società di consulenza manageriale in ambito healthcare MA Provider, con il contributo non condizionato dell’azienda farmaceutica Abbvie, è partito da Roma, ha toccato Napoli e Salerno a fine settembre, e si concluderà lunedì 19 a Milano, in piazzale Cadorna.

