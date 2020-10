Ci sarà un laboratorio mobile in piazza Matteotti a Bergamo

Screening congiunto Covid-19/Epatite C

Sabato mattina per 200 persone Arriva a Bergamo lo screening congiunto Covid-19/Epatite C che sarà effettuato in centro città nella giornata di sabato 17 ottobre, con prenotazioni tra le 9.30 e le 12.30.

La presentazione in via Tasso, nella mattinata di venerdì 16 ottobre. Le prenotazioni si possono fare direttamente sul posto - ai gazebo accanto al laboratorio mobile di piazza Matteotti - sabato dalle 9.30 alle 12.30 e saranno prese in ordine di arrivo.

Verranno eseguiti i test solo a chi riuscirà a prenotarsi entro le 12.30 (si prevedono circa 200 persone): si tratta di un test sierologico pungidito, con tempi di attesa per l’esito di circa 20 minuti.

