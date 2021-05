Scuola, 125 nuovi positivi, le classi in quarantena diminuiscono: sono 111 I dati aggiornati sullo sviluppo della pandemia nelle scuole della Bergamasca.

Diminuiscono le classi in quarantena, sono 111 nella settimana che va dal 3 al 10 maggio, la settimana scorsa erano 150 e quella prima ancora 160. Un trend in decrescita, dunque, dopo il boom che era coinciso inevitabilmente con ritorno in presenza del 75% degli studenti orobici.

I tamponi effettuati da inizio anno scolastico al giorno 10 maggio sono 56.586, nella settimana appena conclusa dal 3 al 10 maggio sono 2.483.

I rilevati positivi sempre nell’ultima settimana sono 125 (la scorsa settimana erano 116)

Le classi in quarantena sono, come detto 111 (150 la scorsa settimana, 160 due settimane fa e 72 tre settimane fa).

