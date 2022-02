Scuola, il Cts: «Abbassare a 5 giorni la quarantena per i non vaccinati» L’orientamento espresso dal Comitato tecnico scientifico, chiamato ad esprimere un parere sulla gestione dei casi di positività in ambito scolastico. A seguire si riunirà il Consiglio dei ministri per varare le nuove misure.

La quarantena passi da 10 a 5 giorni per i ragazzi che risultano contatto stretto di un positivo ma non sono vaccinati. È questo, secondo quanto si apprende, l’orientamento espresso dal Comitato tecnico scientifico chiamato ad esprimere un parere sulla gestione dei casi di positività in ambito scolastico. Gli esperti avrebbero in sostanza proposto un periodo di quarantena per i non vaccinati di 5 giorni, come già avviene per chi gli adulti vaccinati e guariti da più di 120 giorni. Chi ha completato il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 4 mesi non deve invece fare la quarantena.

C’è attesa oggi per le nuove norme anti-Covid nella scuola. Nel pomeriggio è attesa una cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione della maggioranza prima del Consiglio dei ministri che dovrebbe intervenire di nuovo sulle misure anti-Covid, tra l’altro per la revisione delle regole sulle quarantene a scuola. Si pensa alla dad solo per i non vaccinati. Prevista anche la modifica della durata del green pass per chi ha fatto tre dosi: potrebbe diventare illimitata. C’è poi l’ipotesi di non limitare le attività a chi è positivo ma asintomatico.

