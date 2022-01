Scuola, il governo (per ora) conferma la data di ritorno in presenza dal 10 di gennaio Fonti govenrnative riportate dalle agenzie di stampa non fanno per ora presagire ad alcuna variazione di programma nonostante l’avanzata dei contagi.

Per il momento resta confermata la data del 10 gennaio per il rientro a scuola in presenza dopo la sosta per le festività natalizie. Secondo quanto si apprende da fonti di Governo, non è stata presa nessuna decisione su eventuali rinvii, che vengono chiesti da alcuni presidenti di Regione, tra cui il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA