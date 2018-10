Scuola, meno alunni ma più fragilità

E i docenti di sostegno non bastano Allievi in calo dall’infanzia alla primaria. Ne mancano all’appello mille rispetto allo scorso anno. Un insegnante di supporto ogni due ragazzi disabili.

Diminuiscono gli studenti, ma aumentano le fragilità. E resta il nodo degli insegnanti di sostegno. A quasi un mese dall’inizio delle lezioni l’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo fa sapere che per l’anno scolastico 2018/2019 gli studenti bergamaschi sono 136.564, in calo rispetto all’anno scorso quando tra i banchi di scuola c’erano 1.051 ragazzi in più. Se i numeri totali degli studenti diminuiscono, continuano invece ad aumentare quelli che riguardano le fragilità: nell’anno scolastico appena iniziato gli studenti con disabilità sono 4.607 (erano 4.360 dodici mesi fa) di cui 1.127 con disabilità grave. Si conferma un rapporto medio provinciale di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, perché i docenti di sostegno sono 2.304 (sui 13.829 insegnanti che prestano servizio nella scuola bergamasca). Ma non tutti gli insegnanti sono già in servizio.

