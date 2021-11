Scuola, nuova circolare: anche con un solo contagiato si torna in dad Le classi tornano in dad anche con un solo contagiato. Lo stabilisce una circolare ministeriale firmata lunedì sera 29 novembre.

L’incidenza settimanale ancora in crescita del numero di nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2 ha fatto ritenere «opportuno sospendere - provvisoriamente - il programma di «sorveglianza con testing».

«Siamo stati facili cassandre, avevamo lanciato l’allarme già pochi giorni dopo la pubblicazione della nota congiunta Salute-Istruzione n. 1218 del 6 novembre scorso. Le scuole, nonostante le mille difficoltà e con uno smisurato carico di lavoro sulle spalle dei dirigenti e del personale, hanno retto - è il commento di Antonello Giannelli, presidente dell’associazione dei Presidi al ritorno in dad anche con un solo contagiato -. Lo stesso non possiamo dire dei dipartimenti di prevenzione che non sono riusciti sin da subito a garantire la tempistica dei testing e in molti casi non hanno applicato quelle procedure di tracciamento».

«Sulla scuola affrontiamo una situazione dove il quadro cambia costantemente - ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di Radio Anch’io -.“Abbiamo modificato il protocollo prevedendo tre positivi per la dad, ma considerato che c’è un forte aumento dei contagiati tra gli under 12, che non sono ancora vaccinati, abbiamo ritenuto prudente, facendo una scelta condivisa con le regioni, di tornare alla previsione iniziale. Con la presenza di un positivo in classe riscatta la dad - ha concluso Costa - è una misura che tiene conto del quadro attuale».

