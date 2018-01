Scuole bergamasche più vuote

Dall’anno prossimo 520 pensionamenti La scuola bergamasca alle prese con i pensionamenti. Saranno 520 le persone che lasceranno il posto di lavoro alla fine di questo anno scolastico.

L’anno prossimo, nella scuola secondaria di primo grado, saranno 22 i professori di italiano ad andare in pensione, 19 quelli di educazione tecnica, 10 quelli di matematica. Nella secondaria di secondo grado invece 15 gli insegnanti delle materie letterarie che andranno a riposo e 14 quelli di educazione fisica.

L’anno scorso i pensionamenti erano stati 477, una quarantina di posti di differenza che si spiegano nell’aumento di richieste in particolare da parte dei docenti della scuola superiore e del personale tecnico e degli Ata: in quest’ultima categoria le richieste di pensionamento sono pari a 147, di cui 68 collaboratori scolastici, 5 tecnici, 63 assistenti amministrativi e 11 Dsga (dirigenti dei servizi tecnici e amministrativi). Per i docenti, invece, in totale i pensionamenti saranno 373. «Ma non si tratta – spiega il segretario provinciale di Cisl Scuola, Salvo Inglima – di numeri che devono stupire o che sono legati a qualche fenomeno in particolare: si tratta di un leggero incremento fisiologico che non deve destare preoccupazione. Non si può parlare di una “fuga” come invece si registra in altre zone».

