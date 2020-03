Scuole chiuse fino al 3 aprile

Compiti e interrogazioni online Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse e così tutte le attività collaterali. Bambini e ragazzi a casa, i registri elettronici diventano il punto di riferimento per le famiglie e l’attività didattica.

I compiti arrivano in chat, via mail, dal registro elettronico. Ogni scuole sta attivando le sue procedure e i ragazzi, a casa, stanno portando avanti compiti e programma.Alcune scuole hanno già avviato le interrogazioni a distanza. Con tutte le difficoltà del caso, considerando soprattutto che si tratta della prima volta che la scuola italiana deve affrontare una situazione del genere.

Lo stop vale per tutte «le scuole di ogni ordine e grado», compresa la «formazione superiore, le Università, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani». Sono consentite le «attività formative a distanza» mentre «è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa».

