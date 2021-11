Scuole, l’aggiornamento Ats: nella Bergamasca 68 classi in quarantena Covid, i dati del monitoraggio nelle scuole per la settimana 15-21 novembre.

L’Ats di Bergamo comunica l’aggiornamento sul monitoraggio del coronavirus nelle scuole bergamasche per la settimana 15-21 novembre. I tamponi eseguiti sono 1.940, i positivi sono 92 e le classi in quarantena sono 68. Nel dettaglio, sono 17 le classi in quarantena nei nidi, 35 nelle primarie, 11 nelle secondarie di primo grado, 5 nelle secondarie di secondo grado. I tamponi eseguiti da inizio anno scolastico (13 settembre) sono 9.590.

Il report precedente è quello della settimana tra l’1 e il 7 novembre, i dati infatti ora vengono diffusi ogni due settimane. I tamponi effettuati erano stati 740, i casi positivi 33 e le classi in quarantena 28.

© RIPRODUZIONE RISERVATA