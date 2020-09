Oltre 2500 tamponi effettuati nelle scuole

Covid, nove classi in quarantena I dati resi noti dall’Ats di Bergamo e relativi ai primi 10 giorni di scuola.

Un comunicato scarno per fornire i dati dello screening per isolare i casi di coronavirus nelle scuole bergamasche, li ha resi noti giovedì 24 ottobre l’Ats di Bergamo.

In totale sono stati effettuati 2.569 tamponi in 10 giorni dal suono della prima campanella il 14 settembre scorso sino a giovedì 24. Sono risultati 9 positivi, lo 0.3%, e per questo motivo 9 classi sono state messe in quarantena.

A Bergamo invece giovedì 24 settembre i nuovi positivi sono 15. Tutti i dati lombardi aggiornati qui.

