Scuole primarie e secondarie

Dal 7 gennaio al via le iscrizioni on line Le iscrizioni on line riguardano gli alunni delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado. Ci sarà tempo dal 7 al 31 gennaio.

Ci sarà tempo dal 7 al 31 gennaio per iscriversi a scuola. Dopo una prima fase (dal 27 dicembre) in cui i genitori hanno potuto registrarsi nel portale on line dedicato (www.iscrizioni.istruzione.it), dalle 8 di martedì 7 gennaio si darà il via alla fase delle iscrizioni vere e proprie, che chiuderanno il 31 gennaio, alle 20.

Le iscrizioni on line riguardano gli alunni delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado. Ma la domanda di iscrizione deve essere inoltrata on line anche per i corsi di istruzione dei Centri di formazione professionale nelle regioni che hanno aderito alla procedura virtuale, tra le quali figura anche la Lombardia. Per le scuole dell’infanzia invece la procedura rimane cartacea e resta facoltativa l’adesione al sistema per gli istituti paritari. Nella Bergamasca sono interessati 20 mila studenti.

