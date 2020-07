Scuole, si rinnovano le aree verdi

Piano da 600 mila euro per sei istituti Bergamo, la Giunta comunale approva il piano per la sistemazione del verde scolastico. Interventi in sei scuole di altrettanti quartieri della città.

La Giunta di Bergamo ha approvato poco fa il piano per la sistemazione del verde scolastico in sei istituti della città: un progetto da 600mila euro, mirato alla sistemazione degli spazi naturali delle scuole della città e che prevede interventi nei prossimi mesi sulla scuola Papa Giovanni XXIII a Monterosso, la scuola dell’infanzia Celadina a Celadina, la scuola dell’infanzia Bellini a Longuelo, l’asilo nido al Villaggio degli Sposi, la scuola dell’infanzia Dasso e primaria Savio a Boccaleone, la scuola dell’infanzia e primaria Locatelli in centro città.

«Le scuole della nostra città – spiega l’assessore al verde Marzia Marchesi – dispongono di un patrimonio naturale e arboreo davvero notevole, pari a quasi 140mila metri quadrati: un’area enorme, la cui estensione dimostra l’importanza di dotarsi di un piano annuale di sistemazione e riqualificazione da parte dell’Amministrazione. Gli spazi verdi delle scuole, inoltre, richiedono anche un’attenzione maggiore, visto che la loro utenza è costituita quasi esclusivamente da bambini, alcuni dei quali molto piccoli: va da sé la necessità di mantenere un ambiente sicuro e protetto, nel quale poter completare anche l’attività formativa iniziata nelle aule, considerate soprattutto le esigenze di questo 2020 caratterizzato dal covid19, nel quale gli spazi esterni agli istituti potrebbero divenire molto utili anche per lo svolgimento dell’attività didattica».

Tanti e di diversa natura i lavori previsti. Si va dalla piantumazione di nuovi alberi e di un frutteto al rifacimento di cortili, dall’installazione di nuovi giochi alla predisposizione di orti scolastici, dalla manutenzione del prato alla sistemazione di camminamenti e cancelli, e molto altro ancora.

