Sdoganate oltre 6 milioni di mascherine

Levate, Ufficio dogane: attività non stop La merce, proveniente dalla Cina, è stata messa subito a disposizione delle società di distribuzione per l’emergenza Covid.

I Funzionari dell’Ufficio dogane di Bergamo - sede di Levate, nell’ultima settimana, hanno proceduto allo sdoganamento con svincolo diretto di 6.150.000 mascherine chirurgiche (DM-N14683). Le merci contenute in 4.605 colli, provenienti dalla Cina, sono state rese immediatamente disponibili per la fornitura a società autorizzate per la distribuzione e successiva vendita.

Le operazioni di sdoganamento sono state effettuate con la massima rapidità in applicazione dell’Ordinanza 19/2020 del Commissario straordinario per l’Emergenza Covid 19. Continua così l’attività dell’Ufficio dogane per assicurare la tempestiva disponibilità di dispositivi di protezione necessari a contrastare il contesto emergenziale ancora in corso.

